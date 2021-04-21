Интернет-мошенники похитили почти миллиард рублей в Новосибирске за 2020 год

В Новосибирске кибермошенники похитили за прошлый год почти миллиард рублей. Таких преступлений было совершено почти 12 тысяч. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталия Чернова.

Уточняется, что по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 126%. Он отметил, что обычно удается поймать лишь одного из пяти преступников — это низкий показатель. За день может произойти до 50 таких случаев. В некоторые дни ущерб составлял до 11 миллионов рублей.