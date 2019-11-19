«Интерфакс»: неизвестные избили капитана спецназа ФСБ в центре Москвы

«В кафе на Пречистенской набережной произошел конфликт, в ходе которого неизвестные избили капитана ЦСН ФСБ. В настоящее время он госпитализирован в отделение нейрохирургии», — заявил собеседник агентства. Источник добавил, что у офицера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Телеканал Рен ТВ уточнил, что нападение произошло 17 ноября около 02:00 в одном из московских баров. Между сотрудником ФСБ и неизвестными случился конфликт, перетекший в драку. Сначала вся компания находилась в баре, потом они вышли на улицу, где один из мужчин нокаутировал капитана.

В свою очередь ТАСС также со ссылкой на информированный источник передал, что после избиения неизвестные мужчины сели в автомобиль и скрылись. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Правоохранители ищут участников драки.