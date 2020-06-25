Инспектора ГИБДД поймали на взятке в Санкт-Петербурге
Уголовное дело завели в Санкт-Петербурге на инспектора ГИБДД, который получил взятку в размере в 25 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по городу.
Также будут судить сотрудника одной из коммерческих структур города, который дал эту взятку. По данным следствия, инспектор за деньги согласился проигнорировать тот факт, что работы по промывке канализации на улице в Красносельском районе выполняются без разрешения.