Бывший инспектор ГИБДД Екатеринбурга предстанет перед судом за взятки

Бывший инспектор дорожной полиции УМВД России по Екатеринбургу предстанет перед судом за взятки, которые были получены после оформления несуществующих дорожно-транспортных происшествий. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района.

Как рассказали следователи, в 2017 году сотрудник Госавтоинспекции по просьбе знакомого оформил документы об инсценированных ДТП, а также справки об авариях, в которые были внесены ложные сведения о повреждениях автомобилей. Помимо прочего, они содержали информацию о дате, месте, времени и участниках происшествия. Фальшивые бумаги использовали собственники машин для получения страховых выплат.

В целом зафиксировано три ложных факта инцидентов на дороге. Полицейский получил взятки в размере 40 тысяч рублей, а водителям выплатили страховые компенсации на сумму более одного миллиона рублей, пишет сайт Ura.ru.

Суд приговорил предъявителей поддельных документов к уголовной ответственности. Начальник пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых отметил, что в июне 2018 года данного сотрудника уволили из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь представителя МВД.

«Если в ходе предстоящего судебного разбирательства его вина будет доказана, он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность», — уточнил Горелых.