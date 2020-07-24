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    24 июля 2020, 16:44

    Бывший инспектор ГИБДД Екатеринбурга предстанет перед судом за взятки

    Полина Петрова

    Бывший инспектор дорожной полиции УМВД России по Екатеринбургу предстанет перед судом за взятки, которые были получены после оформления несуществующих дорожно-транспортных происшествий. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района.
    Бывший инспектор ГИБДД Екатеринбурга предстанет перед судом за взятки

    Как рассказали следователи, в 2017 году сотрудник Госавтоинспекции по просьбе знакомого оформил документы об инсценированных ДТП, а также справки об авариях, в которые были внесены ложные сведения о повреждениях автомобилей. Помимо прочего, они содержали информацию о дате, месте, времени и участниках происшествия. Фальшивые бумаги использовали собственники машин для получения страховых выплат.

    В целом зафиксировано три ложных факта инцидентов на дороге. Полицейский получил взятки в размере 40 тысяч рублей, а водителям выплатили страховые компенсации на сумму более одного миллиона рублей, пишет сайт Ura.ru.

    Суд приговорил предъявителей поддельных документов к уголовной ответственности. Начальник пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых отметил, что в июне 2018 года данного сотрудника уволили из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь представителя МВД.

    «Если в ходе предстоящего судебного разбирательства его вина будет доказана, он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность», — уточнил Горелых.

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