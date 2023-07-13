13 июля 2023, 17:43
Инспектор ДПС на мотоцикле задержал угонщика в Новосибирске
В Новосибирске сотрудник ДПС на мотоцикле преследовали угонщика и смог его задержать. Об этом сообщил «Царьград».
Volkswagen Passat угнали с Игарской улицы 10 июля. Владелец сразу сообщил о краже, и полицейские объявили план перехват. Сотрудники ДПС начали погоню. Один из полицейских смог преградить дорогу угонщику в одном из дворов. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
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