Криминал 13 июля 2023, 17:43 Инспектор ДПС на мотоцикле задержал угонщика в Новосибирске

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В Новосибирске сотрудник ДПС на мотоцикле преследовали угонщика и смог его задержать. Об этом сообщил «Царьград».

Volkswagen Passat угнали с Игарской улицы 10 июля. Владелец сразу сообщил о краже, и полицейские объявили план перехват. Сотрудники ДПС начали погоню. Один из полицейских смог преградить дорогу угонщику в одном из дворов. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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