Криминал 13 февраля 2023, 18:27 Иностранцу в Новосибирске присудили 10 лет тюрьмы за пропаганду терроризма

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Иностранному гражданину, отбывающему срок за совершение особо тяжких преступлений, присудили 10 лет тюрьмы за пропаганду терроризма. Суд состоялся накануне в Новосибирске. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Как рассказали правоохранители, заключенный в колонии распространял среди арестантов идеологию радикального ислама, а также пропагандировал терроризм, сообщило ИА Nation News.

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Известно, что ранее подсудимый был приговорен к 16 годам колонии.

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