Криминал 17 января 2024, 13:59 Иностранцев-закладчиков с килограммом героина задержали во Владивостоке МВД: в Приморье двух мигрантов-нелегалов задержали за сбыт наркотиков

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Во Владивостоке раскрыли сбыт наркотиков в особо крупном размере. У нелегальных мигрантов изъяли более килограмма героина, сообщило управление МВД России по Приморскому краю.

Сотрудники Управления наркоконтроля краевой полиции задержали с поличным 28-летнюю женщину и 26-летнего мужчину. По версии следствия, они находились в России незаконно и сбывали наркотики на территории Владивостока. Заказы принимали через интернет и делали закладки.

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Во время обыска у иностранцев изъяли 30 фольгированных и шесть полимерных свертков с диацетиломорфином, вскрыли семь тайников с тем же запрещенным веществом.

В общей сложности из оборота изъяли более килограмма героина. Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 228 УК России «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемых взяли под стражу.

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина скрылся на угнанной у таможенника машине. Его разыскали на помойке при попытке спрятаться в мусоре.