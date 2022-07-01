Иностранцев осудили за разбойное нападение на текстильную фабрику в Киржаче

Двоих игрантов из Таджикистана и Вьетнама приговорили к заключению за разбойное нападение в Киржаче. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчины совершили в августе 2018 года. Злоумышленники решили ограбить текстильную фабрику, на которой работали. Вооружившись, они проникли в служебные помещения, избили и сотрудников. После этого мужчины украли имущества на 14,5 миллиона рублей. Спустя время сотрудники органов задержали грабителей. Мужчина из Вьетнама признал свою вину. Его приговорили к четырем годам заключения. Второй злоумышленник отказался признаваться в содеянном. Его отправили в тюрьму на восемь лет.