Криминал 07 февраля 2024, 16:13 Иностранцев-наркоторговцев осудили в Новосибирске

Читать 360tv в

В Новосибирске осудили трех граждан граждане Узбекистана, которых признали виновными в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

В начале прошлого года преступники через интернет купили 600 граммов метадона, привезли наркотик на съемную квартиру, где расфасовали партию на более мелкие дозы. При обыске у них нашли 99 свертков.

Реклама

Мужчин признали виновными. Двое из них проведут в колонии строгого режима по девять лет, а третий, которого признали главарем банды, — на два месяца дольше.

Авторы: