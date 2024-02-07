07 февраля 2024, 16:13
Иностранцев-наркоторговцев осудили в Новосибирске
В Новосибирске осудили трех граждан граждане Узбекистана, которых признали виновными в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
В начале прошлого года преступники через интернет купили 600 граммов метадона, привезли наркотик на съемную квартиру, где расфасовали партию на более мелкие дозы. При обыске у них нашли 99 свертков.
Реклама
Мужчин признали виновными. Двое из них проведут в колонии строгого режима по девять лет, а третий, которого признали главарем банды, — на два месяца дольше.
Наркотики
Реклама
Реклама