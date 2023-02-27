Криминал 27 февраля 2023, 14:14 Иностранца заподозрили в торговле наркотиками в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 32-летнего уроженца Таджикистана во время раскладки пакетов с наркотиками. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

У мужчины нашли пакет с героином массой 1,788 грамма. Позже на улице Иванова в Сормове полицейские отыскали еще четыре тайника, которые сделал подозреваемый.

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По факту распространения наркотических веществ заведено уголовное дело.

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