Задержанного в Подмосковье иностранца заподозрили в подготовке теракта

Задержанного в Московской области иностранца подозревают в подготовке теракта и прохождении специального обучения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

В его квартире и на работе провели обыски. У 21-летнего молодого человека нашли и изъяли мобильные телефоны, заготовку самодельной бомбы и предметы, предназначенные для ее изготовления. Следствие установило, что он вступил в ИГ* и прошел прошел обучение по изготовлению взрывных устройств. Для этого экстремист-вербовщик прислал ему видеоинструкцию.

Против задержанного завели уголовные дела об участии в террористической организации и подготовке к теракту. Сейчас специалисты проводят генетические, технические, лингвистические и психолого-психиатрические экспертизы. Суд заключил задержанного под стражу.

* «Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.