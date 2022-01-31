Иностранца задержали в Кемерове за насилие над несовершеннолетней 20 лет назад

Гражданина другой страны задержали в аэропорту Кемерова по делу 20-летней давности. Речь идет о преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерова имени Алексея Леонова поступила оперативная информация о том, что на борту самолета, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может быть находящийся в межгосударственном розыске пассажир», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции с помощью коллег из пограничной службы ФСБ России и ОМОН управления Росгвардии по Кемеровской области задержали на борту лайнера разыскиваемого. Им оказался 50-летний гражданин одного из государств Средней Азии. Стражи порядка доставили его в отдел уголовного розыска Кузбасского ЛУ МВД России.

Мужчина обвинен в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, которое произошло в Забайкалье в 1999 году. В МВД заявили, что он более 20 лет скрывался от российских правоохранительных органов.

Центральный районный суд Читы заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина находится в следственном изоляторе Кемерова, позже его перевезут в Забайкальский край.