Криминал 17 ноября 2023, 06:16 Иностранца в Амурской области задержали за финансирование террористов ФСБ задержала в Приамурье иностранца за финансирование террористов

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В Амурской области силовики схватили иностранца, подозреваемого в финансировании террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», — заявили силовики.

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Задержание сняли на камеру. Уголовное дело возбудили статье 205.1 УК России «Финансирование терроризма», мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве суд вынес приговор по делу об организации террористической группировки и участии в ее деятельности. Пособника террористов-исламистов приговорили к 11 годам колонии.