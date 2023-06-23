Криминал 23 июня 2023, 10:12 Иностранца с пистолетами и взрывчаткой задержали за подготовку теракта в Стамбуле Milliyet: в Турции задержали иностранца за подготовку теракта в Стамбуле РИА «Новости»

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Турецкие спецслужбы задержали иностранца по подозрению в подготовке теракта на территории Стамбула. У него изъяли пистолеты с магазинами и взрывчатку, сообщила газета Milliyet.

Группы антитеррористического отдела Департамента полиции Стамбула 18 июня схватили в районе Бахчелиэвлер иностранца, члена террористической организации. Во время обысков у него дома изъяли два незарегистрированных пистолета, магазины к ним, материалы для изготовления бомбы, цифровые носители с обучающими роликами.

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По версии следствия, группировка, в которую входил парень, готовила теракты в Стамбуле. Суд арестовал мужчину.

Крупный теракт произошел в Турции в ноябре 2022 года, сообщил «Царьград». В центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, более 80 пострадали. Подозреваемых задержали. Следователи выяснили, что они работали на террористические группировки в Сирии.