Иностранца с «химическим оружием» задержали в Москве

Неизвестное вещество у мужчины в итоге изъяли. Мужчину задержали. Теперь он дает пояснения правоохранителям. Неизвестная жидкость, которую содержат пузырьки, будет отправлена специалистам для экспертизы.

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Как позже стало известно, гражданина Словакии зовут Ладислав Мигалович. Во всяком случае, представился он именно так.

Он пришел в полицию, заявил, что он ученый, крупный специалист по квантовой физике. В пузырьках, по его словам — боевое химическое вещество. Происхождение вещества ученый объяснить не смог.

Столичные правоохранители отнеслись к словам светила науки со всей серьезностью. По крайней мере, пока не придут результаты химической экспертизы.