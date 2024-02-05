Криминал 05 февраля 2024, 14:19 Иностранца с 65 граммами наркотиков задержали в Петербурге

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего гражданина одной из соседних республик, у которого при себе оказалось 65 граммов наркотика. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Мужчина привлек внимание правоохранителей состоянием наркотического опьянения. Его задержали и при личном досмотре нашли 31 сверток с порошком. Мужчину поместили в изолятор, в отношении него возбудили уголовное дело.

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