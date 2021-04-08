Иностранца осудили за пропаганду терроризма на Сахалине

Иностранец был осужден на Сахалине за пропаганду терроризма. Его заставят выплатить 300 тысяч рублей, сообщила «Свободная пресса».

«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 52-летнего иностранного гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», — передала информацию пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

По данным следствия, мужчина распространял незаконные видеоролики через известный мессенджер. В них содержались призывы к совершению террористических актов.