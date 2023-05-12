Криминал 12 мая 2023, 13:15 Иностранца осудили за покушение на сбыт психотропных веществ в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах прошел суд над 51-летним иностранцем, который собирался распространять психотропные вещества через интернет. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По данным следствия, в 2022 году мужчина получил крупную партию психотропного вещества массой более 4,8 килограмма от неизвестных лиц. Товар он собирался продавать в Иркутске.

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Обвиняемого приговорили в девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.