29 ноября 2023, 17:33
Иностранца осудили в Новосибирске за похищение детей с целью выкупа
В Новосибирске вынесли приговор гражданину Киргизии, который с целью выкупа похитил трех детей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на СУСК РФ по региону.
В прошлом году 26-летний иностранец приехал в Россию на заработки и остановился у знакомого, в квартире которого жили пятеро детей. Гость решил, что деньги можно получить более простым способом, и похитил троих из них. За пленников он хотел получить выкуп в 15 тысяч рублей.
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Преступник планировал вывезти детей за границу, но его задержали полицейские на вокзале. Теперь мужчина проведет в колонии строгого режима пять лет и один месяц.
Дети
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