Криминал 29 ноября 2023, 17:33 Иностранца осудили в Новосибирске за похищение детей с целью выкупа

Читать 360tv в

В Новосибирске вынесли приговор гражданину Киргизии, который с целью выкупа похитил трех детей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на СУСК РФ по региону.

В прошлом году 26-летний иностранец приехал в Россию на заработки и остановился у знакомого, в квартире которого жили пятеро детей. Гость решил, что деньги можно получить более простым способом, и похитил троих из них. За пленников он хотел получить выкуп в 15 тысяч рублей.

Реклама

Преступник планировал вывезти детей за границу, но его задержали полицейские на вокзале. Теперь мужчина проведет в колонии строгого режима пять лет и один месяц.

Авторы: