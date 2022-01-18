Иностранца, который пытался незаконно попасть в Россию, задержали в Ростовской области

Пограничники Ростовской области задержали иностранца, который пытался незаконным путем проникнуть на территорию России. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Ранее мужчине запретили посещать территорию страны из-за нарушений миграционного законодательства. Он попытался пересечь границу в Миллеровском районе. На данный момент следователи проводят проверку личности нарушителя. Против злоумышленника могут возбудить уголовное дело. В таком случае ему будет грозить до четырех лет заключения.