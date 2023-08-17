Криминал 17 августа 2023, 22:24 Иностранца арестовали в Москве за шпионаж Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Спектор за шпионаж Pxhere

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Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте иностранного гражданина по фамилии Спектор. Его обвинили в шпионаже, сообщило РИА «Новости».

«Спектору Е.М. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

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Подробности дела в суде не стали раскрывать из-за секретности. Теперь иностранцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, обвиняемую в шпионаже в интересах Украины. Муж и жена работали на предприятии оборонной промышленности в Нижнем Тагиле. В ходе следствия пара призналась в передаче чертежей украинским спецслужбам. За это супругам заплатили 100 тысяч рублей.

Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за госизмену. Мужчина отправил письмо в Минобороны Украины, в котором рассказал о российских военных объектах.