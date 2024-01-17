Криминал 17 января 2024, 17:02 Иностранный студент пострадал от рук банды подростков в Белгороде Ирина Волк: от нападения банды подростков в Белгороде пострадал иностранец РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студент-иностранец пострадал при падении банды подростков в Белгороде, снимавших скандальные видео на улицах города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пострадавший от незаконных действий — студент-иностранец — допрошен в качестве потерпевшего», — указала она.

Реклама

Волк обратила внимание, что правоохранители уже задержали одного подозреваемого в хулиганстве. Ему предъявили обвинение.

Личности других участников нападений также установили. По данным правоохранителей, они совершили «не менее пяти противоправных деяний». Теперь полиция принимает меры по их розыску и задержанию.

Расследование уголовного дела продолжается. Одному из задержанных в ближайшее время изберут меру пресечения, заключила Волк.

В региональной прокуратуре ранее сообщили о том, что проверят, законно ли получил российское гражданство один из задержанных подростков.

В СК отмечали, что среди участников банды был 17-летний уроженец Азербайджана.