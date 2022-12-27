Криминал 27 декабря 2022, 14:19 Иностранные наемники убили семью в подконтрольном ВСУ Бериславе Правоохранители сообщили об убийстве семьи наемниками в Бериславе Херсонской области

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Наемники из-за рубежа застрелили мужа и жену в подконтрольном киевскому режиму городе Берислав, который находится в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов региона.

По его словам, наемники на подконтрольных Украине территориях грабят дома, а также устраивают самосуд над местным жителями якобы за контакты с Россией. При этом преступники зачастую пьяны или одурманены наркотиками.

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«Один из случаев — в Бериславе наемники застрелили мужа с женой», — сказал собеседник агентства.

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Представитель правоохранительных органов заявил, что в Бериславе сейчас остается множество наемников. Речь в основном идет об афроамериканцах и поляках.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года. Однако некоторые территории остаются под контролем ВСУ.