Иностранного студента убили в Волгограде. За информацию о преступнике заплатят миллион

В Волгограде убили 17-летнего студента-медика, который приехал по программе обмена из другой страны. Преступника до сих пор ищут, за информацию о нем власти объявили вознаграждение в один миллион рублей.

Как рассказали в региональном СК, все произошло в ночь с 12 на 13 июня. Молодой человек возвращался от друзей к себе в общежитие.

«По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как заявили РИА «Новости» в администрации региона, погибший был жителем Азербайджана.

Уже изъяты камеры наблюдения с места убийства и по пути следования студента. Подробности выясняются. Местные власти также объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет следствию найти преступника.

Источник фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

МВД разослали ориентировку на предполагаемого убийцу. Ему около 25 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения.