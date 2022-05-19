Иностранного студента приговорили к заключению за финансирование террористов в Орле

Иностранного студента, который обучался в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева, приговорили к заключению. По версии следователей, он финансировал терроризм. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Как предполагают следователи, молодой человек переводил деньги запрещенной в России террористической организации. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Два года злоумышленник проведет в тюрьме, а еще шесть лет -- в колонии строгого режима.