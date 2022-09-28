Иностранку с 19 свертками наркотиков задержали в Челябинске | 360°

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28 сентября 2022, 22:19

Иностранку с 19 свертками наркотиков задержали в Челябинске

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Полиция задержала иностранку, которая приехала в Челябинск с 19 свертками наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Установлено, что она планировала продавать запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Наркотики

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