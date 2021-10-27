Иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке в Оренбургской области

Правоохранительные органы города Орска задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Молодой мужчина иностранного происхождения, по версии следователей, зарезал свою сестру, нанеся ей около 28 ударов ножом. Все происходящее мог видеть ее годовалый ребенок. Информацию о жестокой расправе Следственный комитет сообщил РИА «Новости».

«По версии следствия, 26 октября мужчина, находясь по месту временного проживания в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, совершил убийство своей 27-летней сестры, причинив ей ножом не менее 28 колото-резаных ран», — передали в ведомстве.

Предполагаемому убийце 24 года. Полиция установила, что свои действия преступник совершил при маленьком сыне девушки, который не пострадал. Его передали отцу.

Сейчас следователи изучают биографии подозреваемого и потерпевшей. Им уже известно, что они вместе приехали в Россию на заработки 30 марта 2021 года, легально, по гражданско-правовому договору. Согласно документам, брат и сестра могли находиться здесь до 5 декабря.