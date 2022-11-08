Иностранец воровал ограды с могил в Магнитогорске | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 22:57 Иностранец воровал ограды с могил в Магнитогорске

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В Магнитогорске под суд пойдет иностранец. Мужчину обвинили в воровстве оград с могил, сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Злоумышленник похитил металлические ограды с четырех мест захоронений. Ущерб составил 135 тысяч 400 рублей», — уточнили в ведомстве.

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Следствие установило, что мужчина также осквернял могилы. Ему предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Повреждение мест захоронений». Уголовное дело передали в суд.

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