Иностранец угрожал ножом своему брату в Пензе

22-летнего иностранца, который проживал в Пензе, осудили за нападение на своего двоюродного брата с ножом. Об этом сообщил «Пенза-Пресс».

Ситуация произошла 8 января 2020 года. Мужчина ввязался в конфликт со своим двоюродным братом рядом с кафе на улице Аустрина. В результате злоумышленник ударил родственника ножом в живот.

Свою вину нападавший признал. Его приговорили к двум годам заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор, однако результата это не принесло. Приговор уже вступил в законную силу.