Криминал 20 июня 2023, 14:22 Иностранец попытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов ФТС: контрабандист из Дубая попытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов ФТС

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В аэропорту Внуково таможенники задержали прилетевшего из Дубая гражданина Индии, который пытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов, сообщили в пресс-службе ФТС.

Мужчину остановили в ходе выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Просветив его чемодан, инспекторы обнаружили 35 зеленых полупрозрачных камней в полимерных пакетах.

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В карманах рубашки мужчины также нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до шести карат и семь пакетов с более мелкими камнями.

У задержанного изъяли драгоценности и отправили на экспертизу.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали мужчину, пытавшегося вывезти более 20 килограммов золота.

ФТС