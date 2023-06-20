20 июня 2023, 14:22
Иностранец попытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов
ФТС: контрабандист из Дубая попытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов
В аэропорту Внуково таможенники задержали прилетевшего из Дубая гражданина Индии, который пытался провезти в Россию более 80 бриллиантов и изумрудов, сообщили в пресс-службе ФТС.
Мужчину остановили в ходе выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Просветив его чемодан, инспекторы обнаружили 35 зеленых полупрозрачных камней в полимерных пакетах.
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В карманах рубашки мужчины также нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до шести карат и семь пакетов с более мелкими камнями.
У задержанного изъяли драгоценности и отправили на экспертизу.
Ранее в аэропорту Домодедово задержали мужчину, пытавшегося вывезти более 20 килограммов золота.
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Москва 2023
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