Криминал 13 июля 2023, 15:11 Иностранец подделал документы, чтобы вывести деньги со счета магазина в Москве Полиция задержала иностранца, попытавшегося вывести деньги со счета магазина в Москве © Pixabay / Free-Photos

Читать 360tv в

Сотрудники правоохранительных органов Москвы совместно со службой безопасности Сбербанка задержали 43-летнего иностранца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчина подделал уставные документы одного из зарубежных магазинов с целью сменить генерального директора фирмы и получить доступ к счетам компании для вывода большой денежной суммы.

Реклама

Преступник ввел в заблуждение одну из женщин и оформил ее в качестве нового директора магазина. Фальшивые бумаги он предоставил в Федеральную налоговую службу и в банк.

Однако у сотрудников службы безопасности банка возникли подозрения относительно подлинности документов. Они связались с представителями магазина. Оказалось, что изменений в руководстве компании не производилось.

Позже преступника задержали и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время обысков его автомобиля и места жительства правоохранители обнаружили и изъяли различные документы, бланки, печати нескольких организаций, мобильные телефоны и планшеты.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о новом способе мошенничества с приглашением прийти на прием в Центробанк.