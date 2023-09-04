Криминал 04 сентября 2023, 19:15 Иностранец напал на пьяную жительницу Тюмени после интимной фотосессии и угрожал убийством

Читать 360tv в

Иностранец уговорил пьяную жительницу Тюмени сделать интимную фотосессию, а после угрожал ей изнасилованием и убийством, если она откажется вступить с ним в связь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Женщина была пьяна, и иностранец, воспользовавшись состоянием девушки, предложил ей сделать интимную фотосессию на телефон. Девушка якобы легко согласилась и сняла с себя одежду.

Реклама

«По показаниям потерпевшей, „фотосессия“ завершилась иными действиями сексуального характера, покушением на изнасилование и угрозой убийством за отказ вступить с ним в „классическую“ половую связь», — отметили в ведомстве.

Сам злоумышленник заявил, что девушка вела себя неадекватно. По его словам, она обнималась с деревьями и плакала. Из-за этого мужчина ударил ее по лицу.

Девушка сбежала от мужчины до ближайшего здания и рассказала о случившемся охраннику. Он вызвал полицию. Нападавшего задержали. Свою вину он не признал. Суд приговорил мужчину к заключению сроком на пять лет и шесть месяцев заключения.