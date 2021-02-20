Иномарку за 6 млн рублей угнали у бармена из Санкт-Петербурга

Автомобиль за шесть миллионов рублей угнали жителя Санкт-Петербурга, работающего барменом, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что вечером 19 февраля в полицию позвонил 32-летний мужчина. Он рассказал о пропаже его BMW-7 белого цвета 2020 года выпуска. Машина была припаркована у дома 5А по улице 2-й Луч. Иномарку разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.