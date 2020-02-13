Иномарку угнали из-под окон владельца в Санкт-Петербурге

В период с 15:56 11 февраля по 10:30 12 февраля неизвестные похитили автомобиль Hyundai Tucson 2019 года выпуска. 12 февраля владелец сообщил об угоне.

Сумма ущерба оценивается в 1,3 миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Проводится расследование и розыск угонщика.