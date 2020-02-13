Иномарку угнали из-под окон владельца в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге угнали оставленный на ночь рядом с домом автомобиль Hyundai Tucson стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В период с 15:56 11 февраля по 10:30 12 февраля неизвестные похитили автомобиль Hyundai Tucson 2019 года выпуска. 12 февраля владелец сообщил об угоне.
Сумма ущерба оценивается в 1,3 миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Проводится расследование и розыск угонщика.