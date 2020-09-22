Иномарку наехавшего на людей рэпера Эллея заметили на стоянке рядом с машиной Ефремова. Фото и видео

Машину Infiniti, на которой рэпер Эльмин Гулиев врезался в пешеходов в центре Москвы, эвакуировали на аварийную стоянку. «360» заметил, что рядом с ней стоит Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова.

У Infiniti полностью разбит капот. Из него торчат провода и другие внутренности машины. Видно что переднее левое колесо спущено. Сзади никаких повреждений нет.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с иномаркой рэпера Эллея (Эльмина Гулиева) стоит машина Михаила Ефремова — это подтверждает номер, свисающий с авто. На джипе он вечером 8 июня попал в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Дело получило общественный резонанс. В итоге спустя три месяца суд признал актера виновным. Он приговорен к восьми годам колонии общего режима. Сейчас Ефремов находится в СИЗО-3 в Москве. Артист много читает в изоляторе. В том числе и литературу, связанную с тюремной тематикой.

Гулиев стал участником аварии 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Машина рэпера вылетела на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Одной из них — преподавательнице МГЛУ Надежде Тухтаровой — пришлось ампутировать лодыжку. Женщина находится в реанимации. Сам Гулиев получил ушиб плеча.