Криминал 19 января 2023, 12:54 Информаторов ВСУ задержали в Херсонской области МВД по Херсонской области сообщило о задержании двух информаторов ВСУ

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Полицейские Херсонской области задержали жителя Геническа за передачу данных ВСУ о перемещениях в регионе российских военных. Как сообщила пресс-служба МВД региона, задержание подозреваемого в шпионаже произошло 11 января.

В ходе обыска правоохранители обнаружили в смартфоне задержанного переписку с кураторами, которым он сообщал о местах расположения личного состава, блокпостов и военной техники российских военных.

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Спустя два дня полицейские вышли на пособника информатора. Им оказался житель села Коханы Скадовского района.

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Мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал, что с марта 2022 года более 10 раз отправлял связанному с ВСУ знакомому данные о местах размещения российских военных и координаты с расположениями техники.