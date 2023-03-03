Криминал 03 марта 2023, 09:28 Информатора ВСУ задержали в Херсонской области МВД по Херсонской области сообщило о задержании информатора ВСУ РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Херсонской области задержали информатора украинских боевиков, грозившего «убивать русских» и пересылавшего координаты мест дислокации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

После задержания наводчик попросил прощения за свои высказывания, под контролем полицейских связавшись с куратором из спецслужб Украины для получения нового задания.

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«Информатор не получил обещанных денег за уже переданные координаты, по ним не наносили артиллерийских ударов. Подозреваемый раскаялся, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в МВД.

Задержанный сознался, что ему обещали по 300 гривен за каждую из выявленных точек скопления российских военных. Мужчине 22 года, он является гражданином Украины. Он привлек внимание полиции после публикации в Сети роликов с призывами убивать российских солдат.

Ранее информатора украинских спецслужб арестовали в Ростовской области. Он собирал секретные данные и передавал их ВСУ.