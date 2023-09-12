Криминал 12 сентября 2023, 12:58 Индонезийца спасли из трудового рабства в Москве Detik: московские полицейские освободили индонезийца из трудового рабства РИА «Новости»

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Московские полицейские освободили гражданина Индонезии, который нелегально работал в России, после того как тот разместил видео в социальных сетях с просьбой о помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на индонезийский портал Detik.

По информации СМИ, Рахмат Курниаван Абади рассказал в видео о том, что его запер в квартире российский работодатель. Мужчина нелегально работал в России с октября 2022 года, а в мае 2023 года переехал в Москву. Трудоустраивался он через одного и того же агента.

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Полиция немедленно отреагировала на размещенное видео и освободила Абади из квартиры-приюта в районе Бутово. Правоохранители провели допрос работодателя и связались с посольством Индонезии в Москве. В дипломатическом представительстве уточнили, что продолжат следить за соблюдением прав гражданина и графиком его депортации.

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