Индийский продюсер заявил, что официанты украли у него 300 тысяч рублей в Петербурге

Индийский продюсер, снимающий кино в Санкт-Петербурге заявил в полицию о краже. Он утверждает, что официанты украли у него валюту на сумму 300 тысяч рублей, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что отдыхал ночью в баре на улице Рубинштейна. По его словам, официанты бара втерлись к нему в доверие и обманным путем завладел его деньгами — пропали 400 евро, 246 тысяч рупий и девять тысяч рублей. Полиция начала проверку.