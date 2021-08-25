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    25 августа 2021, 20:53

    Индийский продюсер заявил, что официанты украли у него 300 тысяч рублей в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Индийский продюсер, снимающий кино в Санкт-Петербурге заявил в полицию о краже. Он утверждает, что официанты украли у него валюту на сумму 300 тысяч рублей, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Индийский продюсер заявил, что официанты украли у него 300 тысяч рублей в Петербурге

    Мужчина рассказал, что отдыхал ночью в баре на улице Рубинштейна. По его словам, официанты бара втерлись к нему в доверие и обманным путем завладел его деньгами — пропали 400 евро, 246 тысяч рупий и девять тысяч рублей.

    Полиция начала проверку.