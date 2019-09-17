  • Имущество на 9 млрд рублей изъяли у экс-главы Клинского района Подмосковья

    17 сентября 2019, 16:07

    Дарья Бунякова

    Решением суда бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань лишился имущества на девять миллиардов рублей. Изъятая сумма перейдет в доход государства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
    Имущество на 9 млрд рублей изъяли у экс-главы Клинского района Подмосковья

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    Иск Генеральной прокуратуры касался имущества как самого Постриганя, так и его близких. Речь шла о сумме, которая была получена из источников, непредусмотренных законом. Клинский городской суд полностью поддержал поданный иск.

    Таким образом, в доход государства поступят 1,7 тысячи объектов недвижимости, а также пять миллиардов рублей.

    «Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в девять миллиардов рублей», — рассказали в пресс-службе.

    Отмечается, что в число объектов вошел кинотеатр, детская поликлиника, рынок, базы отдыха и многое другое. Большая часть имущества бывшего главы района была оформлена на фиктивных собственников, чтобы скрыть его от контролирующих органов.

    Александр Постригань стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и превышении полномочий. После проверки Генрокуратуры и ФСБ выяснилось, что бывший чиновник незаконно присваивал муниципальное имущество и таким образом обогащался. Задержание Постриганя произошло в июне 2018 года. Он был главой Клинского района в период с 1992 по 2014 год.