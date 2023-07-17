Криминал 17 июля 2023, 22:11 Имущество на 134 млн рублей конфискуют у полицейского в Ростове-на-Дону Прокуратура потребовала изъять имущество на 134 млн рублей у сотрудника ростовского МВД РИА «Новости»

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Генпрокуратура России распорядилась провести процедуру изъятия в пользу государства имущества экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова стоимостью более 130 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. По предварительным данным, во время службы он купил активы стоимостью почти 134 миллиона рублей, в том числе шесть объектов недвижимости и три автомобиля. При этом подозреваемый оформлял имущество на своих родственников.

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В Гуковский городской суд Ростовской области подали иск об обращении активов, приобретенных на незадекларированные деньги, в доход государства.

Ранее суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у бывшего следователя, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он получил взятку в криптовалюте.