«Имел по 4000–8000 рублей в день». Расстрелянная семья в Новошахтинске не была неблагополучной

Семья, расстрелянная в Новошахтинске, не была неблагополучной, а дом, в котором проживали убитые, не был аварийным. Об этом их знакомый Захар Ситников рассказал сайту «Аргументы и факты».

Глава семейства, как рассказал знакомый, работал бригадиром рабочих, которые разбирали дома, «били кирпич» и «снимали доски».

«После разбора он продавал стройматериалы, в день он имел по 4000–8000 рублей», — сказал он.

По его словам, мужчина с семьей жил в районе недалеко от работы, чтобы никуда не ездить. Знакомый отметил, что дом не был признан аварийным. Семья переехала туда как минимум полгода назад.

Убитых обнаружила бригада рабочих, а полицию вызвал сосед со второго этажа.

«На кухне лежит Вова, на нем лежит Оля — сестра его жены. У нее переломано все было, она как будто сама подошла к Вове и легла на него. В спальне — Света, жена Вовы, на ее лице было полотенце. Он, наверное, стрелял в упор в нее», — рассказал Ситников.

Пятерых членов семьи с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире дома в Новошахтинске 15 июля. Четверо к тому моменту погибли, в том числе ребенок. Выжила только маленькая девочка, ее госпитализировали. Подозреваемого задержали, им оказался 36-летний местный житель. СМИ писали, что предполагаемый убийца дружил с застреленным им мужчиной и мог увести у него супругу.