Илья Соболев рассказал об иске на 84 млн рублей за шутку на шоу

Юрист из Тольятти подал в суд на комика Илью Соболева, потребовав от него 84 миллиона рублей. Именно в такую сумму Леонид (так зовут истца — прим. ред.) оценил ущерб от шутки во время шоу «Можно ваш телефончик?». О судебном разбирательстве Соболев рассказал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в одном из выпусков в ноябре 2019 года участнику шоу нужно было записать аудиосообщение со следующим текстом: «Почему о том, что ты *** (нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред.) я узнаю в последнюю очередь?». Затем это сообщение нужно было отправить кому-либо из списка своих контактов. Человек, который получил это послание, внешне был похож на юриста по имени Леонид.

«Мне кажется, что это может стать очень странным прецедентом. Интернет и YouTube были свободны от цензуры. Зрителям там не надо объяснять, что шутка — это всего лишь шутка. Часто комики гиперболизируют, утрируют. Это не телик», — напомнил Соболев.

Однако претензия Леонида, по его мнению, может спровоцировать «подобных жертв», которые захотят искажать смысл шуточных высказываний в свою пользу.

«В Петербурге 28 апреля будет суд с этим Леонидом. Это какой-то абсурд. Приходите», — обратился Соболев к своим подписчикам.

По данным шоумена, истец Леонид Тарантов, который собирается судиться с ним, работает юристом в Тольятти. Его бизнес шел не слишком удачно. В октябре 2020 года он, как считает Соболев, решил поправить свое финансовое положение с помощью суда. Тарантов убежден, что Соболев лично оскорбил его, и требует выплатить 84 443 400 рублей. Иск поступил в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.