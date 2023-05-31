Эксклюзив 31 мая 2023, 14:51 Икону Божьей Матери Боголюбской украли из храма в центре Москвы Источник «360»: икону Божьей Матери Боголюбской украли из храма Иоанна Богослова в Москве

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Преступники похитили икону Божьей Матери Боголюбской из храма Иоанна Богослова на Новой площади в Москве. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Все произошло 30 мая, но об этом стало известно только сейчас. Воровка притворилась прихожанкой и отвлекла продающую свечи в храме женщину.

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В это время две ее подельницы вынесли икону их церкви. Спустя некоторое время организатор кражи позвонила священнику этой церкви, отцу Павлу, и заявила, что икона принадлежит ей и поэтому она ее забрала.

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Священнослужитель попросил вернуть икону или предоставить официальные документы на нее. Однако преступница отказалась что-либо делать. Теперь столичная полиция проводит проверку.