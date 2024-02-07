Эксклюзив 07 февраля 2024, 14:55 «Их добротой могли воспользоваться». Подруга — о жертвах тройного убийства в Подмосковье Источник «360»: одна из убитых в Подмосковье была предпринимательницей РИА «Новости»

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Убитые в Подмосковье сестры-близнецы и их приятельница были добрыми, отзывчивыми и гостеприимными людьми, и этим кто-то мог воспользоваться. Об этом «360» рассказала подруга одной из жертв, Натальи К., Алла.

По ее словам, приятельница сестер Светлана, с которой они жили, была их дальней родственницей и совладельцем завода, «деловой бизнес-леди».

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«Они были очень небедными женщинами. Я их давно не видела. Наташу видела периодически, мы с ней были более близки. <…> Дружили более 20 лет. <…> Когда они переехали, лет 10 назад, мы стали реже общаться, подробностей их жизни не знала. С Наташей чисто по творчеству общались», — сообщила Алла.

Они с Натальей сблизились, когда обе возглавляли культурные учреждения. Со Светланой сестры вместе учились в институте и жили в одном городе. Алла вспомнила, что Наталья примерно до 2000 года жила в Петербурге, а потом ее сестра построила дом и пригласила ее в гости. Позже они съехались. Детей не было ни у той ни у другой, зато есть родные брат и сестра. У Светланы же в Петербурге живет дочь.

«Они были очень общительными, добрыми, гостеприимными, всегда всем на помощь приходили, и вполне возможно, что кто-то воспользовался их добротой», — добавила Алла.

Она со слезами призналась, что как раз звонила Наталье целый день, поскольку она должна была в субботу, 10 февраля, приехать к ней на мероприятие «в качестве жюри».

Знакомый убитых Владимир в беседе с «360» добавил, что у Натальи было свое шоу с куклами и «большие программы», а ее сестра работала бухгалтером там же, где Светлана.

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