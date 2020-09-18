Игровые автоматы обнаружили в петербургской квартире

Подпольное «казино» было оборудовано на первом этаже многоэтажного дома. Правоохранители вели наблюдение на протяжении нескольких часов. Все время туда заходили и оттуда выходили неизвестные люди. Не было похоже, что это жилая квартира.

Выяснилось, что приезжий из Дагестана в квартире предоставлял доступ к компьютерам. Оформление программ похоже на игровые автоматы. Такая деятельность незаконна.