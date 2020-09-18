Игровые автоматы обнаружили в петербургской квартире
В квартире, расположенной на улице Солидарности в Невском районе Петербурга, обнаружили более 40 игровых автоматов. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Подпольное «казино» было оборудовано на первом этаже многоэтажного дома. Правоохранители вели наблюдение на протяжении нескольких часов. Все время туда заходили и оттуда выходили неизвестные люди. Не было похоже, что это жилая квартира.
Выяснилось, что приезжий из Дагестана в квартире предоставлял доступ к компьютерам. Оформление программ похоже на игровые автоматы. Такая деятельность незаконна.