Криминал 09 мая 2023, 22:53 Игрок ЦСКА Швед записал видеообращение после избиения Баскетболиста Шведа выписали из больницы после нападения в Москве РИА «Новости»

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Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед обратился к игрокам и болельщикам со словами благодарности. Спортсмен записал видеообращение, которое опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо вам за помощь и поддержку», — сказал Швед.

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Баскетболиста избили 1 мая рядом с рестораном в центре Москвы. С места происшествия Шведа госпитализировали с проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Подозреваемых в нападении оперативно задержали, им предъявили обвинение в хулиганстве.

Все трое подозреваемых в избиении Шведа отказались признавать вину. По их словам, главным агрессором был водитель одного из обвиняемых. Фигуранты уголовного дела заявили, что ему нужно написать явку с повинной.

Сейчас следователи продолжают расследовать уголовное дело, а также ищут соучастника фигурантов. По словам очевидцев, нападавших на Шведа было около восьми человек. Они оскорбляли баскетболиста из-за того, что проиграли деньги на ставках.