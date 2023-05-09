09 мая 2023, 22:53
Игрок ЦСКА Швед записал видеообращение после избиения
Баскетболиста Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед обратился к игрокам и болельщикам со словами благодарности. Спортсмен записал видеообращение, которое опубликовали в Telegram-канале клуба.
«Меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо вам за помощь и поддержку», — сказал Швед.
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Баскетболиста избили 1 мая рядом с рестораном в центре Москвы. С места происшествия Шведа госпитализировали с проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Подозреваемых в нападении оперативно задержали, им предъявили обвинение в хулиганстве.
Все трое подозреваемых в избиении Шведа отказались признавать вину. По их словам, главным агрессором был водитель одного из обвиняемых. Фигуранты уголовного дела заявили, что ему нужно написать явку с повинной.
Сейчас следователи продолжают расследовать уголовное дело, а также ищут соучастника фигурантов. По словам очевидцев, нападавших на Шведа было около восьми человек. Они оскорбляли баскетболиста из-за того, что проиграли деньги на ставках.
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