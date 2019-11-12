«Игра на СМИ»: адвокат Крестины Хачатурян прокомментировал ситуацию с подстрекательством к убийству

Защитник старшей из сестер Хачатурян Алексей Липцер во время беседы с «360» заявил, что информация о якобы издевательствах над Михаилом Хачатуряном — это просто игра на СМИ и отработка адвокатов защиты. Он также никогда не слышал о заявлении на подруг сестер, которые якобы склоняли их к убийству.

«Нас никто не извещает. Никто этого делать не обязан. Для нас это новость. Флаг в руки. Хотят подавать [заявление] — пусть подают. Мне кажется, что это работа на СМИ и отработка заплаченных денежных средств. Реально никакого смысла в уголовном преследовании подруг просто нет. На уголовное дело это никак не повлияет», — заявил Липцер.

Сестры Хачатурян подшучивали над отцом и кормили его собачьей едой. Опубликована переписка Подробнее

Ранее стало известно, что во время переписки со своими подругами сестры оскорбляли отца и рассказывали, что подсыпали ему в еду «собачьих вкусняшек». Эта переписка есть в распоряжении «360».

Во время еще одного диалога между одной из сестер и ее приятельницы состоялась беседа, во время которой Хачатурян поделилась, что ее отец вернулся домой из неврологической клиники. Так как обратно его отправить было невозможно — глава семейства «уже вылечился», то поступило предложение ударить главу семейства Хачатурян «чем-нибудь тяжеленьким».

24 октября Мосгорсуд постановил сестрам Хачатурян запрет определенных действий до 28 декабря. Крестину, Ангелину и Марию обвиняют в убийстве их отца. Тело Михаила Хачатуряна нашли на лестничной клетке около его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи.

Девушки свою вину признали. Они заявили, что их отец был тираном, оказывал на них психологическое давление, а также применял насилие, в том числе и сексуальное.