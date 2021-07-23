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    23 июля 2021, 12:24

    Игорный клуб прикрыли в Нижнем Новгороде

    Артур Блянихов

    В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении организаторов игорного клуба. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный следком.

    По данным информагентства, нелегальное заведение располагалось в одном из домов на улице Народной. В помещении находились администратор и несколько игроков к моменту прибытия силовиков. Правоохранители изъяли девять компьютеров. Устанавливаются личности людей, которые могут быть причастны к организации игорного клуба.