Игорный клуб прикрыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении организаторов игорного клуба. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, нелегальное заведение располагалось в одном из домов на улице Народной. В помещении находились администратор и несколько игроков к моменту прибытия силовиков. Правоохранители изъяли девять компьютеров. Устанавливаются личности людей, которые могут быть причастны к организации игорного клуба.