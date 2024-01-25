Важное 25 января 2024, 14:16 Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии Суд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призыв к экстремизму

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Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Стрелкова признали виновным по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указали в пресс-службе суда.

По данным Telegram-канала Mash, из четырех лет он будет отбывать наказание три года и 83 дня. Срок ареста Стрелкову посчитали по формуле день за полтора. Уже через полгода он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение.

«Служу Отечеству!» — сказал Стрелков после оглашения приговора.

У него также изъяли ноутбук, с которого он писал свои посты.

Сторона обвинения ранее запрашивала приговорить Стрелкова к четырем годам и 11 месяцам тюрьмы. Его задержали в июле прошлого года. Стрелков не признавал свою вину.

В ноябре 2023 года заявлял, что планирует создать предвыборный штаб и выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.